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Мину времен Второй мировой войны обнаружили в Голосеевском районе Киева, фото: ГСЧС
На территории детсада в Киеве обнаружили мину времен Второй мировой (ФОТО)https://racurs.ua/n206596-na-territorii-detsada-v-kieve-obnarujili-minu-vremen-vtoroy-mirovoy-foto.htmlРакурс
Мінометну міну часів Другої світової війни виявили на території дитячого садочку у Голосіївському районі Києва робітники.
Про це сьогодні, 26 травня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Небезпечну знахідку вилучили сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування й вивезли на полігон, щоб знешкодити, — розповіли у ДСНС. — На час проведення робіт персонал та дітей перевели в інший дитячий садок.
Зазначається, що з початку року у Києві виявили та вилучили загалом 40 боєприпасів часів Другої світової війни.
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