С ТОТ вернули 17-летнего юношу, брат которого служит в ВСУ

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17-летнего подростка вернули с ТОТ, фото: NTIdea
С ТОТ вернули 17-летнего юношу, брат которого служит в ВСУhttps://racurs.ua/n206595-s-tot-vernuli-17-letnego-unoshu-brat-kotorogo-slujit-v-vsu.htmlРакурс
У межах ініціативи Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій України вдалося врятувати 17-річного юнака, старший брат якого служить у ЗСУ.
Про це сьогодні, 26 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Хлопець провів більшість підліткових років в окупації разом із мамою, яка має інвалідність. Його старший брат служить у ЗСУ, і родина весь час жила у постійному страху, що окупанти про це дізнаються, — розповів Єрмак. — А згодом з’явилася ще одна небезпека — ризик мобілізації до російської армії.
Зазначається, що підліток вже на підконтрольній території України.
Вдячний Українській мережі за права дитини та всім партнерам за сприяння в організації рятувальної місії, — додав він.
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