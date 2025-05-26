З ТОТ повернули 17-річного юнака, брат якого служить у ЗСУ

Ракурсhttps://racurs.ua/
17-річного підлітка повернули з ТОТ, фото: NTIdea
З ТОТ повернули 17-річного юнака, брат якого служить у ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n206595-z-tot-povernuly-17-richnogo-unaka-brat-yakogo-slujyt-u-zsu.htmlРакурс
У межах ініціативи Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій України вдалося врятувати 17-річного юнака, старший брат якого служить у ЗСУ.
Про це сьогодні, 26 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Хлопець провів більшість підліткових років в окупації разом із мамою, яка має інвалідність. Його старший брат служить у ЗСУ, і родина весь час жила у постійному страху, що окупанти про це дізнаються, — розповів Єрмак. — А згодом з’явилася ще одна небезпека — ризик мобілізації до російської армії.
Зазначається, що підліток вже на підконтрольній території України.
Вдячний Українській мережі за права дитини та всім партнерам за сприяння в організації рятувальної місії, — додав він.
Читайте також
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...