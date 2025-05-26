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Ракурс
17-річного підлітка повернули з ТОТ, фото: NTIdea

З ТОТ повернули 17-річного юнака, брат якого служить у ЗСУ

26 тра 2025, 17:02
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У межах ініціативи Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій України вдалося врятувати 17-річного юнака, старший брат якого служить у ЗСУ.

Про це сьогодні, 26 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Хлопець провів більшість підліткових років в окупації разом із мамою, яка має інвалідність. Його старший брат служить у ЗСУ, і родина весь час жила у постійному страху, що окупанти про це дізнаються, — розповів Єрмак. — А згодом з’явилася ще одна небезпека — ризик мобілізації до російської армії.

Зазначається, що підліток вже на підконтрольній території України.

Вдячний Українській мережі за права дитини та всім партнерам за сприяння в організації рятувальної місії, — додав він.

Джерело: Ракурс


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