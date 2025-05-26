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Міну часів Другої світової війни виявили у Голосіївському районі Києва, фото: ДСНС

На території дитсадку у Києві виявили міну часів Другої світової (ФОТО)

26 тра 2025, 17:56
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Мінометну міну часів Другої світової війни виявили на території дитячого садочку у Голосіївському районі Києва робітники.

Про це сьогодні, 26 травня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Небезпечну знахідку вилучили сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування й вивезли на полігон, щоб знешкодити, — розповіли у ДСНС. — На час проведення робіт персонал та дітей перевели в інший дитячий садок.

Зазначається, що з початку року у Києві виявили та вилучили загалом 40 боєприпасів часів Другої світової війни.

Міну часів Другої світової війни виявили у Голосіївському районі Києва, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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