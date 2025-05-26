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Ракурс
Нетрезвый мужчина устроил стрельбу на Харьковщине, фото: полиция Харьковщины

На Харьковщине произошла стрельба из автомата возле детской площадки (ФОТО)

26 мая 2025, 20:05
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На Харківщині нетверезий чоловік влаштував стрілянину з автомата, його затримали за скоєння хуліганства.

Про це сьогодні, 26 травня, повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Андріївка Донецької ОТГ посеред дня біля багатоквартирного житлового будинку чоловік стріляє з автомата, — розповіли у поліції. — Працівники ВП № 1 Ізюмського РУП прибули на виклик та затримали зловмисника.

Зазначається, що затриманий — 38-річний місцевий мешканець — перебував у нетверезому стані. Він здійснив щонайменше п’ять пострілів, два з яких влучили неподалік дитячого майданчик, на якому грались діти. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав.

У чоловіка вилучено предмет, схожий на автоматичну вогнепальну зброю, два магазини, набої та гільзи. Вилучене направлене на експертне дослідження, — додали в поліції. Відкрито кримінальне провадження ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нетверезий чоловік влаштував стрілянину на Харківщині, фото: поліція Харківщини

Источник: Ракурс


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