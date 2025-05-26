Нетверезий чоловік влаштував стрілянину на Харківщині, фото: поліція Харківщини

https://racurs.ua/ua/n206600-na-harkivschyni-stalasya-strilyanyna-z-avtomata-bilya-dytyachogo-maydanchyka-foto.html

Ракурс

На Харківщині нетверезий чоловік влаштував стрілянину з автомата, його затримали за скоєння хуліганства.

Про це сьогодні, 26 травня, повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Андріївка Донецької ОТГ посеред дня біля багатоквартирного житлового будинку чоловік стріляє з автомата, — розповіли у поліції. — Працівники ВП № 1 Ізюмського РУП прибули на виклик та затримали зловмисника.

Зазначається, що затриманий — 38-річний місцевий мешканець — перебував у нетверезому стані. Він здійснив щонайменше п’ять пострілів, два з яких влучили неподалік дитячого майданчик, на якому грались діти. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав.