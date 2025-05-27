Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки российских дронов на Днепропетровщину, фото: Сергей Лысак

На Николаевщине в результате атаки FPV-дронов пострадали два человека

27 мая 2025, 08:29
999

На Миколаївщині вчора, 26 травня, росіяни FPV-дронами двічі атакували Куцурубську громаду, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОВА.

Зазначається, що в результаті атаки російських дронів:

  • у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок;
  • у селі Дніпровське пошкоджено два приватні будинки та автомобіль;
  • постраждали двоє людей — 80-річний чоловік та 66-річна жінка. Медична допомога була їм надана на місці, надалі будуть проходити лікування амбулаторно.

Також 26 травня ворог тричі атакував FPV-дронами акваторію Очаківської громади та берегову зону Очакова. Постраждалих немає.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров