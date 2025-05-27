На Николаевщине в результате атаки FPV-дронов пострадали два человека

Последствия атаки российских дронов на Днепропетровщину, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n206605-na-nikolaevschine-v-rezultate-ataki-fpv-dronov-postradali-dva-cheloveka.html

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На Миколаївщині вчора, 26 травня, росіяни FPV-дронами двічі атакували Куцурубську громаду, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОВА.

Зазначається, що в результаті атаки російських дронів:

у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок;

у селі Дніпровське пошкоджено два приватні будинки та автомобіль;

постраждали двоє людей — 80-річний чоловік та 66-річна жінка. Медична допомога була їм надана на місці, надалі будуть проходити лікування амбулаторно.

Також 26 травня ворог тричі атакував FPV-дронами акваторію Очаківської громади та берегову зону Очакова. Постраждалих немає.