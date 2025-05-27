На Николаевщине в результате атаки FPV-дронов пострадали два человека

Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия атаки российских дронов на Днепропетровщину, фото: Сергей Лысак
На Николаевщине в результате атаки FPV-дронов пострадали два человекаhttps://racurs.ua/n206605-na-nikolaevschine-v-rezultate-ataki-fpv-dronov-postradali-dva-cheloveka.htmlРакурс
На Миколаївщині вчора, 26 травня, росіяни FPV-дронами двічі атакували Куцурубську громаду, внаслідок чого постраждали двоє людей.
Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОВА.
Зазначається, що в результаті атаки російських дронів:
- у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок;
- у селі Дніпровське пошкоджено два приватні будинки та автомобіль;
- постраждали двоє людей — 80-річний чоловік та 66-річна жінка. Медична допомога була їм надана на місці, надалі будуть проходити лікування амбулаторно.
Також 26 травня ворог тричі атакував FPV-дронами акваторію Очаківської громади та берегову зону Очакова. Постраждалих немає.