На Миколаївщині внаслідок атаки FPV-дронів постраждали двоє людей

Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки атаки російських дронів на Дніпропетровщину, фото: Сергій Лисак
На Миколаївщині внаслідок атаки FPV-дронів постраждали двоє людейhttps://racurs.ua/ua/n206605-na-mykolayivschyni-vnaslidok-ataky-fpv-droniv-postrajdaly-dvoie-ludey.htmlРакурс
На Миколаївщині вчора, 26 травня, росіяни FPV-дронами двічі атакували Куцурубську громаду, внаслідок чого постраждали двоє людей.
Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОВА.
Зазначається, що в результаті атаки російських дронів:
- у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок;
- у селі Дніпровське пошкоджено два приватні будинки та автомобіль;
- постраждали двоє людей — 80-річний чоловік та 66-річна жінка. Медична допомога була їм надана на місці, надалі будуть проходити лікування амбулаторно.
Також 26 травня ворог тричі атакував FPV-дронами акваторію Очаківської громади та берегову зону Очакова. Постраждалих немає.