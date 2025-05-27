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Ракурс
Наслідки атаки російських дронів на Дніпропетровщину, фото: Сергій Лисак

На Миколаївщині внаслідок атаки FPV-дронів постраждали двоє людей

27 тра 2025, 08:29
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На Миколаївщині вчора, 26 травня, росіяни FPV-дронами двічі атакували Куцурубську громаду, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОВА.

Зазначається, що в результаті атаки російських дронів:

  • у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок;
  • у селі Дніпровське пошкоджено два приватні будинки та автомобіль;
  • постраждали двоє людей — 80-річний чоловік та 66-річна жінка. Медична допомога була їм надана на місці, надалі будуть проходити лікування амбулаторно.

Також 26 травня ворог тричі атакував FPV-дронами акваторію Очаківської громади та берегову зону Очакова. Постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


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