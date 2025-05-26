Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206604-za-informaciieu-rozvidky-rosiya-ne-planuie-zavershuvaty-viynu-zelenskyy.html

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росія не планує завершувати війну й готує нові наступальні операції.

Про це сьогодні, 26 травня, у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки, озвучені під час сьогоднішнього засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що путін і його оточення не планують завершувати війну — немає зараз жодного підтвердження, що вони всерйоз розглядають варіант миру й розглядають серйозно дипломатію, — наголосив Зеленський. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру і намагається зробити дипломатію дієвою, — додав він.

Зеленський висловив переконання, що розвідки міжнародних партнерів України теж мають таку інформацію й закликав здійснювати відповідний спільний тиск на росію.

Також, за словами Зеленського, про наміри росії свідчать і масовані повітряні удари, які щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними: за останні три дні рф випустила проти України понад 900 ударних дронів, а також балістику та крилаті ракети, й ці удари не мали жодного військового сенсу.

Зеленський зазначив, що сьогодні на Ставці також було розібрано наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та відповіді України.