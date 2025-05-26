По информации разведки, россия не планирует завершать войну — Зеленскийhttps://racurs.ua/n206604-po-informacii-razvedki-rossiya-ne-planiruet-zavershat-voynu-zelenskiy.htmlРакурс
росія не планує завершувати війну й готує нові наступальні операції.
Про це сьогодні, 26 травня, у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки, озвучені під час сьогоднішнього засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що путін і його оточення не планують завершувати війну — немає зараз жодного підтвердження, що вони всерйоз розглядають варіант миру й розглядають серйозно дипломатію, — наголосив Зеленський.
Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру і намагається зробити дипломатію дієвою, — додав він.
Зеленський висловив переконання, що розвідки міжнародних партнерів України теж мають таку інформацію й закликав здійснювати відповідний спільний тиск на росію.
Також, за словами Зеленського, про наміри росії свідчать і масовані повітряні удари, які щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними: за останні три дні рф випустила проти України понад 900 ударних дронів, а також балістику та крилаті ракети, й ці удари не мали жодного військового сенсу.
Зеленський зазначив, що сьогодні на Ставці також було розібрано наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та відповіді України.
Доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини, — розповів Зеленський. — Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми — для швидшого виробництва ракет.