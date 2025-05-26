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Последствия российских обстрелов Сумщины 26 мая, фото: Сумская ОВА
Рашисты обстреляли Сумщину кассетными боеприпасами, погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n206603-rashisty-obstrelyali-sumschinu-kassetnymi-boepripasami-pogib-chelovek-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 26 травня, обстріляли касетними боєприпасами одне з сіл Миколаївської громади на Сумщині.
За попередніми даними, загинула одна людина, ще двоє - поранені, повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок обстрілу спалахнули чотири господарські будівлі. Пожежа ліквідована.
Прес-служба Сумської ОВА зазначає, що удар російського касетного боєприпасу прийшовся просто по мирних жителях.
Внаслідок атаки загинула 67-річна жінка — вона працювала на городі біля свого дому, коли росіяни вдарили по її домоволодінню, — розповіли в ОВА. — Ще одна жінка зазнала поранень, її госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу.