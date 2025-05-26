Швеция оказывает помощь на полмиллиарда долларов для укрепления обороноспособности Украины

Швеция оказывает помощь на полмиллиарда долларов для укрепления обороноспособности Украиныhttps://racurs.ua/n206602-shveciya-okazyvaet-pomosch-na-polmilliarda-dollarov-dlya-ukrepleniya-oboronosposobnosti-ukrainy.htmlРакурс
Швеція виділить 4,8 млрд шведських крон (що еквівалентно понад 504 млн дол. США) на посилення обороноздатності України.
Про це сьогодні, 26 травня, повідомляється у прес-релізі Міноборони Швеції.
Зазначається, що 22 травня уряд Швеції доручив Збройним силам країни надати економічну допомогу багатостороннім фондам та ініціативам, спрямованим на зміцнення обороноздатності України. Ці кошти є частиною 19-го пакету підтримки, представленого урядом Швеції 31 березня і ухваленого парламентом 29 квітня.
Ці виплати зроблять Збройні сили України та оборонну промисловість сильнішими у захисті від росії, — наголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Зазначається, що міжнародна спільнота створила низку фондів та ініціатив для закупівлі матеріально-технічних засобів та обладнання для зміцнення обороноздатності України. Швеція надає підтримку кільком з них. Так, уряд країни вирішив зробити пожертви на такі напрямки:
- коаліція з розмінування — 100 млн шведських крон. Пожертва Швеції сприятиме фінансуванню закупівлі обладнання для розмінування, включаючи датчики мін, транспортні засоби та засоби індивідуального захисту;
- коаліція безпілотників — млн мільйонів шведських крон. Пожертва Швеції сприятиме фінансуванню закупівель різних типів безпілотників;
- коаліція морської спроможності — 50 млн шведських крон. Пожертва Швеції сприятиме фінансуванню підготовки персоналу ВМС України;
- коаліція ІТ — 30 млн шведських крон. Пожертва Швеції сприятиме фінансуванню закупівлі обладнання для створення української системи ситуаційної обізнаності DELTA;
- додатково внести ще понад мільярд шведських крон на підтримку «данської моделі» закупівлі матеріалів та обладнання для оборонної промисловості України;
- 418 млн шведських крон на закупівлю матеріальних засобів для підтримки розбудови Сухопутних військ України, включно з бронетехнікою. Ці закупівлі також очолює Данія;
- підтримку «чеської» (ще 550 млн шведських крон до раніше виділених) та «естонської» (понад 546 млн шведських крон) ініціатив закупівлі боєприпасів для України;
- понад мільярд шведських крон спрямовують на багатосторонні закупівлі для ЗСУ систем ППО та безпілотників великої дальності.