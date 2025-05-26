Швеція надає допомогу на півмільярда доларів для зміцнення обороноздатності України

Швеція виділяє новий пакет допомоги Україні, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n206602-shveciya-nadaie-dopomogu-na-pivmilyarda-dolariv-dlya-zmicnennya-oboronozdatnosti-ukrayiny.html

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Швеція виділить 4,8 млрд шведських крон (що еквівалентно понад 504 млн дол. США) на посилення обороноздатності України.

Про це сьогодні, 26 травня, повідомляється у прес-релізі Міноборони Швеції.

Зазначається, що 22 травня уряд Швеції доручив Збройним силам країни надати економічну допомогу багатостороннім фондам та ініціативам, спрямованим на зміцнення обороноздатності України. Ці кошти є частиною 19-го пакету підтримки, представленого урядом Швеції 31 березня і ухваленого парламентом 29 квітня.

Ці виплати зроблять Збройні сили України та оборонну промисловість сильнішими у захисті від росії, — наголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Зазначається, що міжнародна спільнота створила низку фондів та ініціатив для закупівлі матеріально-технічних засобів та обладнання для зміцнення обороноздатності України. Швеція надає підтримку кільком з них. Так, уряд країни вирішив зробити пожертви на такі напрямки: