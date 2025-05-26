З авіабази Волкел відправили останню партію F-16 для України, фото: Міноборони Нідерландів

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Останню партію призначених для України літаків F-16 відправили Нідерланди. Літаки вирушили з авіабази Волкел до Бельгії, де їх підготують до передачі.

Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі. Про це сьогодні, 26 травня, повідомила прес-служба Міноборони Нідерландів.

Це ностальгічний момент, тому що F-16 був основним для наших ВПС протягом десятиліть. Але тепер коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити собі кращого місця призначення, ніж Україна, — наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, проводячи символічне прощання з F-16 на авіабазі у Волкелі.

Через щоденні російські повітряні нальоти F-16 є життєво важливими для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас, — додав він.

За словами міністра, спосіб передачі та розгортання літаків справляє враження.

У найкоротші терміни ВПС України повинні були здійснити спільний перехід до F-16. Це займає роки в мирний час. Зараз це зроблено за рекордні терміни. Велике досягнення українських пілотів та техніків. Але і з нідерландського боку наші люди доклали величезних зусиль для того, щоб це зробити. За це я їм дуже вдячний, — наголосив він.

Міністр зазначив, що в Україні F-16 вже збивали крилаті ракети та безпілотники.

Тобто вони вже рятували життя, — наголосив Брекельманс. — F-16 мають кращий огляд поля бою і вищий рівень виживання, ніж застарілі радянські літаки, на яких літали українські військово-повітряні сили.

Зазначається, що участь Нідерландів, які разом з Данією та США очолюють міжнародну коаліцію щодо F-16 для України, у цій програмі не завершується. Нідерланди продовжують надавати повний пакет підтримки для того, щоб українські F-16 залишалися в повітрі. Це включає в себе такі речі, як навчання, запчастини, боєприпаси і паливо.

Крім того, пілоти проходять підготовку в Румунії в Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC). EFTC використовує 18 нідерландських літаків F-16. Нідерланди також планують створити в цій країні центр підготовки наземних екіпажів.