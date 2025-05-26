Наслідки російського обстрілу Сумщини 26 травня, фото: Сумська ОВА

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Російські загарбники сьогодні, 26 травня, обстріляли касетними боєприпасами одне з сіл Миколаївської громади на Сумщині.

За попередніми даними, загинула одна людина, ще двоє - поранені, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок обстрілу спалахнули чотири господарські будівлі. Пожежа ліквідована.

Прес-служба Сумської ОВА зазначає, що удар російського касетного боєприпасу прийшовся просто по мирних жителях.