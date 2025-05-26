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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Сумщини 26 травня, фото: Сумська ОВА

Рашисти обстріляли Сумщину касетними боєприпасами, загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)

26 тра 2025, 21:49
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Російські загарбники сьогодні, 26 травня, обстріляли касетними боєприпасами одне з сіл Миколаївської громади на Сумщині.

За попередніми даними, загинула одна людина, ще двоє - поранені, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок обстрілу спалахнули чотири господарські будівлі. Пожежа ліквідована.

Прес-служба Сумської ОВА зазначає, що удар російського касетного боєприпасу прийшовся просто по мирних жителях.

Внаслідок атаки загинула 67-річна жінка — вона працювала на городі біля свого дому, коли росіяни вдарили по її домоволодінню, — розповіли в ОВА. — Ще одна жінка зазнала поранень, її госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу.

Наслідки російського обстрілу Сумщини 26 травня, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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