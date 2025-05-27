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Владимир Зеленский назначил руководителей РГА в Киеве, фото: «Укринформ»

«Ледокол» и дзюдоист стали руководителями РГА в Киеве

27 мая 2025, 11:49
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Володимир Зеленський, президент України, своїми розпорядженнями призначив нових очільників восьми районних державних адміністрацій Києва.

Про це повідомляє «Українська правда».

Очільниками райдержадміністрацій призначені:

  • у Деснянський район — Максим Бахматов (колишній резидент КВН і Comedy Club в Україні із псевдонімом «Ледокол Бахматов». У 2000-х почав займатися підприємницькою діяльністю та розвитком IT. У 2019 році займав посаду радника мера Києва на громадських засадах. Також він був керуючим партнером інноваційного центру-містечка UNIT. City і керував експоцентром ВДНГ. Засновник Офісу трансформації);
  • у Святошинський район — Георгій Зантарая (депутат Київради від «Слуги народа», чемпіон світу з дзюдо);
  • у Голосіївський район — Софія Дунаєвська (з 2019 року була керівником апарату Голосіївської райдержадміністрації);
  • у Дарницький район — Олександр Ковтунов;
  • у Дніпровський район — Андрій Паладій (працював в Міністерстві молоді та спорту та в АРМА);
  • у Подільський район — Володимир Наконечний (доцент Київського національного університету культури і мистецтва);
  • у Солом’янський район — Сергій Мовенко (працював у МВС та першим заступником голови в Волинської обласної державної адміністрації);
  • у Шевченківський район — Олександр Сазанович (до цього працював заступником голови Оболонської райдержадміністрації).

Джерело: «Українська правда»


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