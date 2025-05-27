«Лєдокол» і дзюдоїст стали головами РДА у Києві

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Володимир Зеленський призначив очільників РДА у Києві, фото: «Укрінформ»
«Лєдокол» і дзюдоїст стали головами РДА у Києвіhttps://racurs.ua/ua/n206611-liedokol-i-dzudoyist-staly-golovamy-rda-u-kyievi.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, своїми розпорядженнями призначив нових очільників восьми районних державних адміністрацій Києва.
Про це повідомляє «Українська правда».
Очільниками райдержадміністрацій призначені:
- у Деснянський район — Максим Бахматов (колишній резидент КВН і Comedy Club в Україні із псевдонімом «Ледокол Бахматов». У 2000-х почав займатися підприємницькою діяльністю та розвитком IT. У 2019 році займав посаду радника мера Києва на громадських засадах. Також він був керуючим партнером інноваційного центру-містечка UNIT. City і керував експоцентром ВДНГ. Засновник Офісу трансформації);
- у Святошинський район — Георгій Зантарая (депутат Київради від «Слуги народа», чемпіон світу з дзюдо);
- у Голосіївський район — Софія Дунаєвська (з 2019 року була керівником апарату Голосіївської райдержадміністрації);
- у Дарницький район — Олександр Ковтунов;
- у Дніпровський район — Андрій Паладій (працював в Міністерстві молоді та спорту та в АРМА);
- у Подільський район — Володимир Наконечний (доцент Київського національного університету культури і мистецтва);
- у Солом’янський район — Сергій Мовенко (працював у МВС та першим заступником голови в Волинської обласної державної адміністрації);
- у Шевченківський район — Олександр Сазанович (до цього працював заступником голови Оболонської райдержадміністрації).
Джерело: «Українська правда»