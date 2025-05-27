Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських ударів по Сумах 27 травня, фото: ДСНС

Рашисти завдали серію нічних ударів по Сумах (ФОТО, ВІДЕО)

27 тра 2025, 11:13
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня, завдали серію ударів по Сумах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі випадки:

  • російські безпілотники поцілили в нежитлове приміщення, спричинивши часткове руйнування покрівлі та подальше загоряння. Пожежа ліквідована;
  • російська авіація вдарила по житловому сектору обласного центру. Пошкоджено оселі мирних жителів, багатоквартирний будинок та автомобілі.

Надана першочергова допомога людям та ліквідуванні осередки горіння, — зазначили в ДСНС.

Наслідки російських ударів по Сумах 27 травня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів