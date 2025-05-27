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Наслідки російських ударів по Сумах 27 травня, фото: ДСНС
Рашисти завдали серію нічних ударів по Сумах (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206610-rashysty-zavdaly-seriu-nichnyh-udariv-po-sumah-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня, завдали серію ударів по Сумах.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі випадки:
- російські безпілотники поцілили в нежитлове приміщення, спричинивши часткове руйнування покрівлі та подальше загоряння. Пожежа ліквідована;
- російська авіація вдарила по житловому сектору обласного центру. Пошкоджено оселі мирних жителів, багатоквартирний будинок та автомобілі.
Надана першочергова допомога людям та ліквідуванні осередки горіння, — зазначили в ДСНС.
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