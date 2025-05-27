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Ракурс
Последствия российских ударов по Сумам 27 мая, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли серию ночных ударов по Сумам (ФОТО, ВИДЕО)

27 мая 2025, 11:13
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня, завдали серію ударів по Сумах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі випадки:

  • російські безпілотники поцілили в нежитлове приміщення, спричинивши часткове руйнування покрівлі та подальше загоряння. Пожежа ліквідована;
  • російська авіація вдарила по житловому сектору обласного центру. Пошкоджено оселі мирних жителів, багатоквартирний будинок та автомобілі.

Надана першочергова допомога людям та ліквідуванні осередки горіння, — зазначили в ДСНС.

Наслідки російських ударів по Сумах 27 травня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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