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Последствия российских ударов по Сумам 27 мая, фото: ГСЧС
Рашисты нанесли серию ночных ударов по Сумам (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n206610-rashisty-nanesli-seriu-nochnyh-udarov-po-sumam-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня, завдали серію ударів по Сумах.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі випадки:
- російські безпілотники поцілили в нежитлове приміщення, спричинивши часткове руйнування покрівлі та подальше загоряння. Пожежа ліквідована;
- російська авіація вдарила по житловому сектору обласного центру. Пошкоджено оселі мирних жителів, багатоквартирний будинок та автомобілі.
Надана першочергова допомога людям та ліквідуванні осередки горіння, — зазначили в ДСНС.
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