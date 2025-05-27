Последствия российских ударов по Сумам 27 мая, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня, завдали серію ударів по Сумах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі випадки:

російські безпілотники поцілили в нежитлове приміщення, спричинивши часткове руйнування покрівлі та подальше загоряння. Пожежа ліквідована;

російська авіація вдарила по житловому сектору обласного центру. Пошкоджено оселі мирних жителів, багатоквартирний будинок та автомобілі.