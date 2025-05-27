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Последствия российских обстрелов на Запорожье, фото: ГСЧС

Рашисты обстреляли пожарно-спасательную часть на Запорожье (ФОТО)

27 мая 2025, 12:44
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У Запорізькій області внаслідок нічного російського обстрілу зазнала пошкоджень одна з пожежно-рятувальних частин.

У будівлі пошкоджені вікна, двері, внутрішнє оздоблення та пожежна автоцистерна. Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Це вже не перший випадок, коли ворог свідомо цілить по рятувальних підрозділах. На щастя, особовий склад знаходився в укритті та не постраждав, — зазначають у відомстві.

Цей удар — ще одне нагадування, у яких надзвичайно небезпечних умовах доводиться служити українським рятувальникам, — наголошують у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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