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Последствия российских обстрелов на Запорожье, фото: ГСЧС
Рашисты обстреляли пожарно-спасательную часть на Запорожье (ФОТО)https://racurs.ua/n206612-rashisty-obstrelyali-pojarno-spasatelnuu-chast-na-zaporoje-foto.htmlРакурс
У Запорізькій області внаслідок нічного російського обстрілу зазнала пошкоджень одна з пожежно-рятувальних частин.
У будівлі пошкоджені вікна, двері, внутрішнє оздоблення та пожежна автоцистерна. Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Це вже не перший випадок, коли ворог свідомо цілить по рятувальних підрозділах. На щастя, особовий склад знаходився в укритті та не постраждав, — зазначають у відомстві.
Цей удар — ще одне нагадування, у яких надзвичайно небезпечних умовах доводиться служити українським рятувальникам, — наголошують у ДСНС.