Последствия российских обстрелов на Запорожье, фото: ГСЧС

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У Запорізькій області внаслідок нічного російського обстрілу зазнала пошкоджень одна з пожежно-рятувальних частин.

У будівлі пошкоджені вікна, двері, внутрішнє оздоблення та пожежна автоцистерна. Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Це вже не перший випадок, коли ворог свідомо цілить по рятувальних підрозділах. На щастя, особовий склад знаходився в укритті та не постраждав, — зазначають у відомстві.