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Ракурс
Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі (ФОТО)

27 тра 2025, 12:44
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У Запорізькій області внаслідок нічного російського обстрілу зазнала пошкоджень одна з пожежно-рятувальних частин.

У будівлі пошкоджені вікна, двері, внутрішнє оздоблення та пожежна автоцистерна. Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Це вже не перший випадок, коли ворог свідомо цілить по рятувальних підрозділах. На щастя, особовий склад знаходився в укритті та не постраждав, — зазначають у відомстві.

Цей удар — ще одне нагадування, у яких надзвичайно небезпечних умовах доводиться служити українським рятувальникам, — наголошують у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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