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В Киевской области обнаружили обломки российской крылатой ракеты, фото: ГСЧС
Обломки российской ракеты X-101 обнаружили вблизи железнодорожного пути на Киевщине (ФОТО)https://racurs.ua/n206615-oblomki-rossiyskoy-rakety-x-101-obnarujili-vblizi-jeleznodorojnogo-puti-na-kievschine-foto.htmlРакурс
На Київщині біля залізничної колії виявили залишки ракети.
Про це сьогодні, 27 липня, повідомляє прес-служба Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.
На місце події прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Фахівці встановили, що знайдені предмети — це безпечні залишки крилатої російської ракети Х-101, — розповіли у ДСНС.
У ДСНС закликають громадян до обачності.
У разі виявлення уламків ракет або БпЛА — не наближайтеся, не торкайтеся, а негайно дзвоніть «101» — наголошують у відомстві.