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Ракурс
На Київщині виявили уламки російської крилатої ракети, фото: ДСНС

Уламки російської ракети X-101 виявили поблизу залізничної колії на Київщині (ФОТО)

27 тра 2025, 13:58
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На Київщині біля залізничної колії виявили залишки ракети.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомляє прес-служба Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

На місце події прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Фахівці встановили, що знайдені предмети — це безпечні залишки крилатої російської ракети Х-101, — розповіли у ДСНС.

У ДСНС закликають громадян до обачності.

У разі виявлення уламків ракет або БпЛА — не наближайтеся, не торкайтеся, а негайно дзвоніть «101» — наголошують у відомстві.

На Київщині виявили уламки російської крилатої ракети, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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