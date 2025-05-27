На Київщині виявили уламки російської крилатої ракети, фото: ДСНС

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На Київщині біля залізничної колії виявили залишки ракети.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомляє прес-служба Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

На місце події прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Фахівці встановили, що знайдені предмети — це безпечні залишки крилатої російської ракети Х-101, — розповіли у ДСНС.

У ДСНС закликають громадян до обачності.