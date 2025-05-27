Госслужба по этнополитике и свободе совести признала УПЦ МП аффилированной с РПЦ и требует устранить признаки родства

https://racurs.ua/n206622-gosslujba-po-etnopolitike-i-svobode-sovesti-priznala-upc-mp-affilirovannoy-s-rpc-i-trebuet.html

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Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала організацію «КМ УПЦ» (Київська митрополія УПЦ МП — ред.) афілійованою з МП за ознаками, передбаченими законом, та надала припис про усунення ознак афілійованості.

Про це пише «Україна православна».

Заяви Моспатріархату в Україні про незалежність — це виключно формальність, тому що вони нічого не зробили для того, щоби підкріпити їх документами. Заяву про «вихід» Онуфрія зі складу РПЦ ніхто не бачив (бо її не існує - ред.), натомість патріарший календар (Гундяєва — ред.) на 2025-й рік містить портрети Онуфрія та інших архієреїв МПвУ, як представників єпископату РПЦ.

Про це йдеться у статті видання «Лівий Берег», де журналісти із посиланням на експертів аналізують, чи зроблено щось за 9 місяців від прийняття закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Саме стільки часу відводилось релігійним організаціям, які мають керівний центр на території держави-агресора на те, щоб цей зв’язок розірвати.

Вони (йдеться про МП в Україні — ред.) й далі перебувають у тій парадигмі мислення, в якій були і до Собору у Феофанії, і до прийняття закону про захист конституційного ладу. Усі ці заяви про незалежність — це виключно формальність, тому що вони нічого не зробили для того, щоби підкріпити їх документами. Де заява Онуфрія на ім’я московського патріарха про те, що він виходить із складу Священного Синоду? Де заява інших ієрархів УПЦ, про те, що вони виходять із синодальних комісій, різноманітних структур і так далі? Нема. Де листи, які направлені всім предстоятелям православних церков, де повідомляється, що від нині ми виходимо із підпорядкування Московського патріархату і є самостійними і незалежними? Немає, — цитують журналісти релігієзнавицю Людмилу Филипович.

Втім, журналісти переконані, що ДЕСС (Державна служба України з етнополітики та свободи совісті — ред.) і далі робитиме свою роботу — для цього є законодавчі й правові механізми.

Це буде нелегко, але, виглядає, що Віктор Єленський та його команда готові «лупати сю скалу». УПЦ МП гратиме роль «гнаної і переслідуваної». Багато кому в середині цієї церкви це навіть подобається (тут — не перебільшення — ред.), — прогнозують автори видання, — а українське суспільство має пам’ятати, як представники цієї церкви з короваями зустрічали окупантів, віддавали храми під катівні і «здавали» росіянам позиції ЗСУ. Не забувати, як на заході України попи закривали двері храму перед домовинами із загиблими воїнами і їхніми згорьованими мамами — щоб часом «ПЦУшники» не захопили. І не пробачити всі роки на службі Кремлю, пропаганду «русского міра», зневажання всього українського і цю довгу й криваву війну. І цілком, можливо, проблема присутності Російської церкви в Україні розв’яжеться навіть швидше, ніж прописано в законах.

Кабінет міністрів затвердив офіційний порядок, за яким перевірятимуть, чи не ведуть релігійні організації в Україні пропаганду ідеології «русского міра». Порядок перевірок релігійних організацій затверджено урядовою постановою № 541 від 9 травня.

Як відбувається перевірка

Перевірки ініціюватиме Державна служба України з етнополітики та свободи совісті або інші державні органи, а також громадяни й юридичні особи — за письмовими зверненнями.

Заява (повідомлення, звернення тощо) подається до ДЕСС у паперовій формі особисто або через уповноваженого представника чи надсилається поштовим відправленням або в електронній формі (повинна відповідати вимогам законодавства про електронні документи).

Що важливо. Ніяких анонімок. Заявник має вказати прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання (перебування), номер телефону, адресу електронної пошти, інші контактні дані (для фізичної особи); найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону, адреса електронної пошти, інші контактні дані (для юридичної особи).

Якщо лист, який отримала ДЕСС, містить відомості, інформацію, аудіо-, фото-, відеоматеріали, які дають підстави вважати, що релігійна організація використовується для пропаганди ідеології «русского міра», ДЕСС видає наказ про розгляду питання з одночасним утворенням та затвердженням складу групи, яка має розглянути питання та підтвердити чи спростувати факти використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра».

Під час здійснення розгляду питання ДЕСС може звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів досудового розслідування для отримання інформації, пояснень, документів, даних з публічних електронних реєстрів, а також використовувати інформацію про факти використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра», що міститься у висновках релігієзнавчої експертизи та/або отримана від фізичних та/або юридичних осіб, з медіа, інших відкритих джерел.

Якщо під час розгляду питання виникає необхідність проведення релігієзнавчої експертизи, ДЕСС видає відповідний наказ. У такому разі проведення релігієзнавчої експертизи не може тривати більше ніж 30 днів.

Ознаки пропаганди «руского міра»

Постанова чітко дає пункти ознак пропаганди.

Обґрунтування необхідності відновлення євразійського імперського простору, в якому немає місця для незалежної України, під егідою Російської Федерації. Представлення так званої «спеціальної військової операції» як «священної війни», «протистояння бездуховному, безбожному Заходу» Обґрунтування територіальних претензій та російської військової агресії, знищення суверенітету і територіальної цілісності України з посиланням на спільну історію, релігійні традиції, мовну спорідненість, історичну пам’ять Заперечення існування української нації, української державності, права України на державний суверенітет з використанням ідей «триєдиної Русі», «триєдинства російського народу» виправдання експансії Московського патріархату на території України за допомогою аргументів про унікальність російського історичного шляху, російської духовності, особливу святість, «вселенськість» російського православ’я, одвічну боротьбу Росії із Заходом Виправдання придушення церковного життя в Україні, її національно-історичних релігійних традицій Заперечення права українських церков на автокефалію.

Якщо група не знайшла фактів використання релігійної організації для цілей поширення пропаганди ідеології «русского міра» ДЕСС припиняє розгляд питання, про що видає відповідний наказ. Але розгляд протягом може бути поновлений, якщо почнуть надходити нові звернення. А якщо таки пропаганда є, то група надає висновки, які ДЕСС має затвердити наказом.

Наказ про затвердження висновку про виявлення неодноразових фактів використання релігійної організації для цілей поширення пропаганди ідеології «русского міра» оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДЕСС та протягом трьох днів надсилається відповідній релігійній організації у паперовій або електронній формі на поштову адресу чи адресу електронної пошти.