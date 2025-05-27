Держслужба з етнополітики та свободи совісті визнала УПЦ МП афілійованою з РПЦ та вимагає усунути ознаки спорідненості

https://racurs.ua/ua/n206622-derjslujba-z-etnopolityky-ta-svobody-sovisti-vyznala-upc-mp-afiliyovanou-z-rpc-ta-vymagaie-usunuty.html

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Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала організацію «КМ УПЦ» (Київська митрополія УПЦ МП — ред.) афілійованою з МП за ознаками, передбаченими законом, та надала припис про усунення ознак афілійованості.

Про це пише «Україна православна».

Заяви Моспатріархату в Україні про незалежність — це виключно формальність, тому що вони нічого не зробили для того, щоби підкріпити їх документами. Заяву про «вихід» Онуфрія зі складу РПЦ ніхто не бачив (бо її не існує - ред.), натомість патріарший календар (Гундяєва — ред.) на 2025-й рік містить портрети Онуфрія та інших архієреїв МПвУ, як представників єпископату РПЦ.

Про це йдеться у статті видання «Лівий Берег», де журналісти із посиланням на експертів аналізують, чи зроблено щось за 9 місяців від прийняття закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Саме стільки часу відводилось релігійним організаціям, які мають керівний центр на території держави-агресора на те, щоб цей зв’язок розірвати.

Вони (йдеться про МП в Україні — ред.) й далі перебувають у тій парадигмі мислення, в якій були і до Собору у Феофанії, і до прийняття закону про захист конституційного ладу. Усі ці заяви про незалежність — це виключно формальність, тому що вони нічого не зробили для того, щоби підкріпити їх документами. Де заява Онуфрія на ім’я московського патріарха про те, що він виходить із складу Священного Синоду? Де заява інших ієрархів УПЦ, про те, що вони виходять із синодальних комісій, різноманітних структур і так далі? Нема. Де листи, які направлені всім предстоятелям православних церков, де повідомляється, що від нині ми виходимо із підпорядкування Московського патріархату і є самостійними і незалежними? Немає, — цитують журналісти релігієзнавицю Людмилу Филипович.

Втім, журналісти переконані, що ДЕСС (Державна служба України з етнополітики та свободи совісті — ред.) і далі робитиме свою роботу — для цього є законодавчі й правові механізми.