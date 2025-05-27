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Ломаченко встретился с митрополитом УПЦ МП, получившим подозрение от СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/n206626-lomachenko-vstretilsya-s-mitropolitom-upc-mp-poluchivshim-podozrenie-ot-sbu-foto.htmlРакурс
Боксер Василь Ломаченко зустрівся з митрополитом «УПЦ МП» Лонгіном (Михайлом Жаром), який отримав підозру від СБУ.
Спільну світлину він підписав словами з Нагірної проповіді Ісуса (російською мовою):
Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали й пророків, що були перед вами.
Ломаченко, вірянин «УПЦ МП», відкрито підтримує російську церкву та постійно публікує фотографії з її представниками.
Лонгін (Михайло Жар) — митрополит «УПЦ МП», який раніше був настоятелем Банченського монастиря (Чернівецько-Буковинська єпархія).
У 2023 році отримав підозру від українських правоохоронців у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Під час літургій Лонгін називав Православну церкву України «сатанинською» та «церквою антихриста».
Лонгін (Михайло Жар) — митрополит «УПЦ МП», який раніше був настоятелем Банченського монастиря (Чернівецько-Буковинська єпархія). У 2023 році отримав підозру від українських правоохоронців у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Під час літургій Лонгін називав Православну церкву України «сатанинською» та «церквою антихриста». За даними журналістів, 9 серпня 2024 року Михайло Жар потрапив у ДТП, не впоравшись з керуванням позашляховика Lexus.
За даними журналістів, 9 серпня 2024 року Михайло Жар потрапив у ДТП, не впоравшись з керуванням позашляховика Lexus.