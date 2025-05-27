https://racurs.ua/ua/n206626-lomachenko-zustrivsya-z-mytropolytom-upc-mp-yakyy-otrymav-pidozru-vid-sbu-foto.html

Ракурс

Боксер Василь Ломаченко зустрівся з митрополитом «УПЦ МП» Лонгіном (Михайлом Жаром), який отримав підозру від СБУ.

Спільну світлину він підписав словами з Нагірної проповіді Ісуса (російською мовою):

Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали й пророків, що були перед вами.

Ломаченко, вірянин «УПЦ МП», відкрито підтримує російську церкву та постійно публікує фотографії з її представниками.

Лонгін (Михайло Жар) — митрополит «УПЦ МП», який раніше був настоятелем Банченського монастиря (Чернівецько-Буковинська єпархія).

У 2023 році отримав підозру від українських правоохоронців у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Під час літургій Лонгін називав Православну церкву України «сатанинською» та «церквою антихриста».

Лонгін (Михайло Жар) — митрополит «УПЦ МП», який раніше був настоятелем Банченського монастиря (Чернівецько-Буковинська єпархія). У 2023 році отримав підозру від українських правоохоронців у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Під час літургій Лонгін називав Православну церкву України «сатанинською» та «церквою антихриста». За даними журналістів, 9 серпня 2024 року Михайло Жар потрапив у ДТП, не впоравшись з керуванням позашляховика Lexus.

За даними журналістів, 9 серпня 2024 року Михайло Жар потрапив у ДТП, не впоравшись з керуванням позашляховика Lexus.