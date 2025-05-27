Война дорожает: снова возник дефицит бюджета

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В Україні знову є загроза бюджетної «діри» через ріст оборонних витрат.

Нині триває пошук джерел для можливого її латання, пише «Укрінформ».

Аналітики оцінюють брак коштів у державному бюджеті України на 2025 рік у межах 200−500 млрд грн.

Через невизначеність щодо американської військової допомоги Україна змушена більше покладатися на власні фінансові можливості при закупівлі озброєння та боєприпасів.

У першому кварталі 2025 року план податкових надходжень перевиконано на 46 млрд грн, а в квітні — ще на 10,4 млрд грн.

У квітні та травні Національний банк перерахував до бюджету 84,2 млрд грн, що перевищує заплановані на рік 63,9 млрд.

Експерти Світового банку та МВФ рекомендують розглянути можливість збільшення ПДВ, хоча ймовірність ухвалення такого рішення наразі невисока.

Очікується, що однією з тем обговорення в межах роботи місії МВФ, яка нині працює в Україні, стануть перспективи внесення змін до державного бюджету.

Історія питання

Після аналізу фінансових звітів за чотири місяці та частину травня, виявилось, що видатки на армію суттєво перевищують заплановані. Про це повідомив перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

За його підрахунками, не вистачає 400 млрд грн.

Причина збільшення дефіциту — зростання витрат на закупівлю зброї, у тому числі через затримки міжнародної допомоги.

За словами депутата, уряд уже почав витрачати кошти, які були заплановані на кінець року, зокрема на зарплати військових у листопаді-грудні 2025 р. Ці гроші перенаправляють на закупівлі зброї, що створює «дірки» у бюджеті, які згодом доведеться терміново закривати.

Железняк вважає, що зміни до бюджету можуть внести в липні або серпні, оскільки до кінця червня в Україні працюватиме місія МВФ. До ухвалення рішення радою директорів фонду щодо наступного траншу для України уряд не вноситиме зміни до бюджету, щоб не зірвати програму співпраці.

За словами Железняка, додаткова потреба стосується не лише армії. Також назріла потреба у фінансуванні лікування онкохворих, ліків та інших соціальних статей.

Водночас нардеп запевнив, що зарплати військовим та військові видатки будуть виплачувати повністю, попри нестачу в бюджеті.

Своєю чергою Олексій Кущ, експерт аналітичної компанії «Об'єднана Україна» каже, що цього року військовий бюджет становить 2 трлн грн, з яких 1,2 трлн — це грошове утримання військовослужбовців, а 737 млрд грн іде на закупівлю озброєння і військової техніки, зокрема 47 млрд — на програму закупівлі дронів, пише «Кореспондент».

Ці 2 трлн грн має зібрати «економіка тилу», але вже зараз очевидно, що цьогоріч дефіцит таких внутрішніх ресурсів становитиме мінімум 200 млрд грн, — каже експерт.

За його словами, що сильніше «економіка тилу» занурюватиметься у кризу, то більшим буде цей дефіцит. А за умови широкого дефіциту внутрішніх джерел фінансування і «економіка війни» може перейти у тренд скорочення.

Де влада братиме кошти?

Проблема в тому, що 200 млрд грн покривалися частиною через перевиконання митниці і податкової, частина просто через те, що хотіли більше запозичити грошей на внутрішньому ринку.

Коли мова йде про 400 млрд грн, то я не розумію, як вони можуть їх покрити, не входячи в історію про збільшення оподаткування чи щось подібне, — каже Железняк.

Водночас влада України все ще сподівається на допомогу західних союзників. Зокрема, від ЄС очікується отримання 12,5 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility, яка передбачає загальне фінансування у розмірі 50 млрд євро на період 2024−2027 рр.

Ще одним джерелом надходження коштів є МВФ. Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування, що відкриває доступ до фінансування обсягом близько 0,4 млрд дол. Також планується отримання 50 млрд дол., забезпечених доходами від заморожених російських активів.

Крім того, уряд вжив заходів для збільшення внутрішніх доходів. Зокрема, підвищив податки. Так, збільшено військовий збір із зарплат з 1,5% до 5% та підвищено податки для фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, від лютого 2022-го Україна спрямовує на оборону майже всі внутрішні доходи держбюджету, це понад 50% витрат, нагадали у Центрі економічної стратегії (ЦЕС).

Водночас цивільні видатки, такі як соціальні виплати, зарплати, пенсії, покриває зовнішньою допомогою, яка у 2025 році має скласти $38,4 млрд.

Велику частину надходжень на цей рік Україна отримає від ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) — кредит на $50 млрд, який повністю покриватимуть прибутки від заморожених активів рф.