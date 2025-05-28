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РФ накопила 50 тыс. солдат на Сумском направлении, чтобы создать 10-километровую «буферную зону»

рф накопила 50 тыс. солдат на Сумском направлении, чтобы создать 10-километровую «буферную зону»

28 мая 2025, 10:51
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росія накопичує більше 50 тисяч військових на сумському напрямку, заявив президент Зеленський на зустрічі з журналістами.

Так само зараз на сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи. Сьогодні (27-го травня) взяли, наприклад, вісьмох полонених в районі Тьоткіно (селище в Курській області рф), — цитує Зеленського Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що є диверсійні операції сил росії в Сумській області і є відповіді ЗСУ. Зеленський додав, що наразі «найбільші і найсильніші» війська рф перебувають зараз на Курському напрямку.

Напередодні у Центрі протидії дезінформації заявили, що росія накопичує сили на кордоні з Сумщиною і Харківщиною, супроводжуючи це «агресивною пропагандою щодо «обвалу фронту» в прикордонні.

Источник: Ракурс


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