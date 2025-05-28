рф накопичила 50 тис. солдатів на Сумському напрямку, аби створити 10-кілометрову «буферну зону»

https://racurs.ua/ua/n206634-rf-nakopychyla-50-tys-soldativ-na-sumskomu-napryamku-aby-stvoryty-10-kilometrovu-bufernu-zonu.html

Ракурс

росія накопичує більше 50 тисяч військових на сумському напрямку, заявив президент Зеленський на зустрічі з журналістами.

Так само зараз на сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи. Сьогодні (27-го травня) взяли, наприклад, вісьмох полонених в районі Тьоткіно (селище в Курській області рф), — цитує Зеленського Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що є диверсійні операції сил росії в Сумській області і є відповіді ЗСУ. Зеленський додав, що наразі «найбільші і найсильніші» війська рф перебувають зараз на Курському напрямку.

Напередодні у Центрі протидії дезінформації заявили, що росія накопичує сили на кордоні з Сумщиною і Харківщиною, супроводжуючи це «агресивною пропагандою щодо «обвалу фронту» в прикордонні.