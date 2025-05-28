Германия предоставит Украине военную помощь. Фото:

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Німеччина надасть 5 млрд євро додаткової військової допомоги Україні.

Україна та Німеччина домовилися про фінансування далекобійної зброї українського виробництва. Також укладено контракт між українським та німецьким оборонно-промисловими комплексами. Відповідну угоду у середу, 28 травня, підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Про це повідомила прес-служба Бундесверу.

Угоди передбачають, що Берлін фінансуватиме виробництво далекобійних озброєнь в Україні в майбутньому. А в 2025 році планують виготовити значну кількість одиниць далекобійної зброї.

Системи озброєння будуть швидко доступні для ЗСУ — перші з них можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів. Оскільки вони вже введені в експлуатацію у військах, додаткової підготовки не потрібно, — зазначили в оборонному відомстві.

Крім того, німці продовжать відправляти боєприпаси для української армії. Передбачені не лише обіцяні на цей рік артилерійські боєприпаси, але й додаткові пакети боєприпасів для різних систем озброєння, зокрема для й для ППО. Також ЗСУ отримають від Бундесверу додаткові системи наземного озброєння та стрілецьку зброю.

Також МОУ та німецька оборонна компанія Diehl підписали контракт на постачання систем протиповітряної оборони та відповідних боєприпасів до України.

Нагадаємо, німецький канцлер Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський анонсував підписання угоди про наміри придбання далекобійних систем українського виробництва. На цю зброю не буде обмежень щодо дальності ударів. Також Берлін фінансуватиме суттєву частину коштів на Starlink в Україні.