ГУР взорвало вертолетный десант в Харьковской области. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n206645-gur-pokazalo-ekskluzivnoe-video-unichtojeniya-okkupantov-v-harkovskoy-oblasti.html

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ГУР висадило вертолітний десант на Харківщині, щоб вибити росіян з української території.

Воєнних розвідників на точку висадки доставили гелікоптери, серед яких було помічено й UH-60 Black Hawk. Це був один із епізодів весняної операції, спрямованої на руйнацію окупантів переправитися через Оскіл та розширити плацдарм на правому березі річки. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 28 травня повідомило у Telegram.

У відео, яке оприлюднили захисники, увійшли ексклюзивні кадри від бійців «Спецпідрозділу Тимура» з Куп’янського напрямку фронту. Спецпризначенці воєнної розвідки тоді знищили та уразили близько 600 ворожих підземних укриттів, дев’ять польових складів з боєкомплектом та вісім переправ.

Також розвідники знищили 49 російських гаубиць і гармат, 17 автомобілів і мотоциклів, три човни, дві артилерійські установки та два танки. Крім того, було ліквідовано та поранено 439 ворожих солдатів. Шестеро загарбників було взято в полон.

На кадрах можна побачити ключові епізоди бойової місії «Спецпідрозділу Тимура», а саме — висадку повітряного десанту, штурм і зачистку ворожих позицій, роботу артилеристів та мінометників, професійну роботу операторів FPV-дронів та епізоди диверсій в тилу ворога й роботу водіїв та бойових медиків у «червоній зоні».

Нагадаємо, у травні українська воєнна розвідка вперше офіційно показала використання зенітної ракети 5В28 від ЗРК С-200. Також ракетою в 2024 році були збиті російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який 19 квітня був збитий на абсолютно рекордній дальності у 308 км.