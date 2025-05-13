Модернізований ЗРК С-200. Скріншот з відео

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Українська воєнна розвідка вперше офіційно показала використання зенітної ракети 5В28 від ЗРК С-200.

На відео можна побачити ураження ворожих сил модернізованим зенітним ракетним комплексом С-200. На кадрах видно підготовку зенітної ракети 5В28 та момент її запуску. Крім того, показано сучасні БпЛА та наслідки ураження російської бази «Енгельс», шляхопроводів та нафтових баз в рф. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 13 травня повідомило в Facebook.

Як пише видання Defense Express, це вперше офіційно показано використання Україною зенітної ракети 5В28 від комплексу С-200. На це пішло два роки з моменту її першого відомого використання: у липні 2023 року по Таганрогу прилетіла тоді ще невідома ракета.

У 2024 році цієї ракетою були збиті російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який 19 квітня був збитий на абсолютно рекордній дальності у 308 км.

За словами аналітиків, для запуску було використано стандартну стаціонарну пускову 5П72В, а не, як вважалось раніше, новостворену мобільну версію. Це показує, що ці операції ГУР були доволі ризикованими, бо пускова установка не мобільна й не має можливості вийти з під час удару-відповіді противника.

Нагадаємо, на початку травня вперше український морський дрон Magura збив російський винищувач Су-30 у районі міста Новоросійськ у Краснодарському краї.

Джерело: Defense Express