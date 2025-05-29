Украина ответила на предложение рф провести второй раунд переговоров. Фото:

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Україна відповіла на пропозицію росіян провести другий раунд переговорів 2 червня у Стамбулі.

Росіянам варто без зволікань передати свій «меморандум» українській стороні, якщо документ уже готовий. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соціальній мережі Х.

Навіщо чекати до понеділка? Якщо росіяни нарешті допрацювали свій «меморандум» — після десяти днів роздумів і атак — його можна передати нам негайно, — написав він.

За словами Сибіги, Київ очікує конструктивного підходу від Москви і сподівається, що наступну зустріч не буде зірвано. І додав, рф має подати свої пропозиції для розгляду українською стороною відповідно до попередніх домовленостей.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров поінформував, що Україна офіційно передала представникам росії документ, який містить бачення Києвом кроків до припинення вогню.

Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони його отримали, — зазначив він.

За словами Умєрова, Україна підтверджує свою готовність до повного та безумовного припинення вогню й продовження дипломатичного процесу. У Києві очікують на відповідь російської сторони протягом наступних чотирьох днів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що російська делегація на чолі з Володимиром Мединським готова представити меморандум делегації України на другому раунді відновлених прямих переговорів у Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня.