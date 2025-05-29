Украине нельзя допустить потерю Юнаковки на Сумщине. Карта: DeepState

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У Сумській області є ризик просування російських військ.

Нинішні здобутки окупантів у регіоні не є великим успіхом, з огляду на чисельність їхнього угрупування. Ціллю росіян насамперед є село Юнаківка, що має для них стратегічне значення. Про це DW заявив співзасновник проекту DeepState Руслан Микула.

За його словами, Україні не можна допустити втрату цього села, бо Юнаківка — це великий населений пункт, де дуже багато будинків та підвалів, що дає можливість накопичувати особовий склад.

Чому вони дуже довго були в Новенькому, але нічого не могли зробити? Бо на все Новеньке всього два підвали, решта — накопані позиції та посадка, де накопичитися дуже важко, — пояснив Микула.

За словами представника DeepState, зараз російські війська наступають по лінії від Володимирівки до Локні, що межує з Юнаківкою. Експерт зазначив, що, на жаль, Біловоди та Локня уже фактично під контролем ворога, та додав, що ураження групи російських військових аналітики проекту вже фіксували всього в 230 м від Юнаківки.

Микула додав, що крім можливості накопичення сил, захоплення цього населеного пункту відкриє росіянам шлях до лісової місцевості, а це «створить дуже багато проблем», бор «там король той, в кого більше піхоти, а в них велика перевага».

Крім того, окупація Юнаківки створить нові ризики для цивільних — оскільки скорочення відстані до Сум уможливить атаки російськими FPV-дронами. А зі ствольної артилерії росіяни зможуть обстрілювати навколишні села від Сум на північ.

А в самих Сумах ми будемо бачити ситуацію як в Херсоні, Нікополі, Костянтинівці, коли вони просто цими дронами будуть автобуси, звичайні вантажівки підбивати. Тому просування ворога в Юнаківку ми не можемо допустити, — наголосив експерт.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що росія накопичує більше 50 тис. військових на Сумському напрямку. Також фіксують диверсійні операції сил рф в Сумській області і є відповіді ЗСУ.

Джерело: DW