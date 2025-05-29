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По информации следствия, командир 211-й бригады не реагировал на издевательства над вверенными ему военными, фото: tenti.in.ua

ДБР завершило расследование в отношении командира 211-й бригады, покрывавшего издевательства над военными

29 мая 2025, 16:44
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ДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади ЗСУ, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

У ДБР зазначають, що, за даними слідства, з лютого по липень 2024 року командир достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування:

  • установлено, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини й не передавати інформацію до правоохоронних органів;
  • у результаті — замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання.

Источник: Ракурс


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