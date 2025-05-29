ДБР завершило расследование в отношении командира 211-й бригады, покрывавшего издевательства над военными

По информации следствия, командир 211-й бригады не реагировал на издевательства над вверенными ему военными, фото: tenti.in.ua

https://racurs.ua/n206665-dbr-zavershilo-rassledovanie-v-otnoshenii-komandira-211-y-brigady-pokryvavshego-izdevatelstva-nad.html

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ДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади ЗСУ, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

У ДБР зазначають, що, за даними слідства, з лютого по липень 2024 року командир достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування: