ДБР завершило расследование в отношении командира 211-й бригады, покрывавшего издевательства над военными

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По информации следствия, командир 211-й бригады не реагировал на издевательства над вверенными ему военными, фото: tenti.in.ua
ДБР завершило расследование в отношении командира 211-й бригады, покрывавшего издевательства над военнымиhttps://racurs.ua/n206665-dbr-zavershilo-rassledovanie-v-otnoshenii-komandira-211-y-brigady-pokryvavshego-izdevatelstva-nad.htmlРакурс
ДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади ЗСУ, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями.
Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.
У ДБР зазначають, що, за даними слідства, з лютого по липень 2024 року командир достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування:
- установлено, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини й не передавати інформацію до правоохоронних органів;
- у результаті — замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання.
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