ДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади, який покривав знущання з військових

За інформацією слідства, командир 211-ї бригади не реагував на знущання над ввіреними йому військовими, фото: tenti.in.ua

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ДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади ЗСУ, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

У ДБР зазначають, що, за даними слідства, з лютого по липень 2024 року командир достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування: