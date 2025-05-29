ДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади, який покривав знущання з військових

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За інформацією слідства, командир 211-ї бригади не реагував на знущання над ввіреними йому військовими, фото: tenti.in.ua
ДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади, який покривав знущання з військовихhttps://racurs.ua/ua/n206665-dbr-zavershylo-rozsliduvannya-schodo-komandyra-211-yi-brygady-yakyy-pokryvav-znuschannya.htmlРакурс
ДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади ЗСУ, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями.
Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.
У ДБР зазначають, що, за даними слідства, з лютого по липень 2024 року командир достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування:
- установлено, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини й не передавати інформацію до правоохоронних органів;
- у результаті — замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання.
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