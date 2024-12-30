Командиру 211-ї бригади обрали запобіжний захід

Запобіжний захід обрано командиру 211-ї бригади

https://racurs.ua/ua/n202672-komandyru-211-yi-brygady-obraly-zapobijnyy-zahid.html

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Командиру 211-ї понтонно-мостової бригади обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення 12 млн 112 тис грн застави.

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Про це сьогодні, 30 грудня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн грн, — зазначають в Офіс генпрокурора. — Також прокурори Офісу Генерального прокурора подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, вчора, 30 грудня, Офісі генпрокурора повідомив про затримання командира 211-ї понтонно-мостової бригади, який покривав знущання над солдатами. Йому було повідомлено про підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу).