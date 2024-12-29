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Затримано командира 211-ї бригади, фото: Офіс генпрокурора

Затримано командира 211-ї бригади, який покривав знущання над солдатами — Офіс генпрокурора

29 гру 2024, 14:08
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Затримано та повідомлено про нову підозру командиру 211 понтонно-мостової бригади, який покривав знущання над солдатами.


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Про це сьогодні, 29 грудня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що командиру бригади повідомлено про підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу).

За даними слідства, підозрюваний не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців:

  • починаючи з лютого по липень 2024 року він знав про те, що підлеглий йому командир взводу, перевищуючи свої повноваження, знущався над підпорядкованими солдатами;
  • однак командир бригади не ініціював питання щодо притягнення офіцера до відповідальності.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання командира бригади. Наразі його затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, — розповіли у відомстві.

Затримано командира 211-ї бригади, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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