Затримано командира 211-ї бригади, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n202627-zatrymano-komandyra-211-yi-brygady-yakyy-pokryvav-znuschannya-nad-soldatamy-ofis-genprokurora.html

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Затримано та повідомлено про нову підозру командиру 211 понтонно-мостової бригади, який покривав знущання над солдатами.

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Про це сьогодні, 29 грудня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що командиру бригади повідомлено про підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу).

За даними слідства, підозрюваний не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців:

починаючи з лютого по липень 2024 року він знав про те, що підлеглий йому командир взводу, перевищуючи свої повноваження, знущався над підпорядкованими солдатами;

однак командир бригади не ініціював питання щодо притягнення офіцера до відповідальності.