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Задержан командир 211-й бригады, фото: Офис генпрокурора
Задержан командир 211-й бригады, покрывавший издевательства над солдатами — Офис генпрокурораhttps://racurs.ua/n202627-zaderjan-komandir-211-y-brigady-pokryvavshiy-izdevatelstva-nad-soldatami-ofis-genprokurora.htmlРакурс
Затримано та повідомлено про нову підозру командиру 211 понтонно-мостової бригади, який покривав знущання над солдатами.
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Про це сьогодні, 29 грудня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що командиру бригади повідомлено про підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу).
За даними слідства, підозрюваний не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців:
- починаючи з лютого по липень 2024 року він знав про те, що підлеглий йому командир взводу, перевищуючи свої повноваження, знущався над підпорядкованими солдатами;
- однак командир бригади не ініціював питання щодо притягнення офіцера до відповідальності.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання командира бригади. Наразі його затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, — розповіли у відомстві.
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