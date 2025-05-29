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Ракурс
В Харьковской области ранен военнослужащий ТЦК, фото: armyinform.com.ua

Военнослужащий ТЦК в Харьковской области потерял кисть руки из-за взрыва неизвестного предмета

29 мая 2025, 17:02
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На Харківщині внаслідок вибуху постраждав військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомила поліція Харківщини.

Чоловік дістав тілесних ушкоджень через вибух невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Постраждалого з травмою руки доставили до медичного закладу, — розповіли у поліції. — За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які провели огляд місця події та вилучили речові докази.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) Кримінального кодексу.

Обставини події встановлюються.

Травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть руки. Загроза життю військовослужбовця відсутня, він перебуває під наглядом медиків, — вказано на Фейсбук-сторінці обласного ТЦК Харківщини.

Источник: Ракурс


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