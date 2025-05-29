Військовослужбовець ТЦК на Харківщині втратив кисть руки через вибух невідомого предмета

Військовослужбовець ТЦК на Харківщині втратив кисть руки через вибух невідомого предметаhttps://racurs.ua/ua/n206666-viyskovoslujbovec-tck-na-harkivschyni-vtratyv-kyst-ruky-cherez-vybuh-nevidomogo-predmeta.htmlРакурс
На Харківщині внаслідок вибуху постраждав військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП.
Про це сьогодні, 29 травня, повідомила поліція Харківщини.
Чоловік дістав тілесних ушкоджень через вибух невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Постраждалого з травмою руки доставили до медичного закладу, — розповіли у поліції. — За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які провели огляд місця події та вилучили речові докази.
За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) Кримінального кодексу.
Обставини події встановлюються.
Травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть руки. Загроза життю військовослужбовця відсутня, він перебуває під наглядом медиків, — вказано на Фейсбук-сторінці обласного ТЦК Харківщини.