Последствия удара российского дрона в Белозерском, фото: Донецкая областная прокуратура

https://racurs.ua/n206679-rossiyskiy-bespilotnik-udaril-po-pyatietajke-na-donetchine-dvoe-postradavshih-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 30 травня, о 02.30 завдали удару по Білозерському на Донеччині — безпілотник «Герань-2» поцілив у п’ятиповерховий житловий будинок.

Внаслідок влучання зайнялась пожежа, двох людей поранено. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Перебуваючи в квартирі, отримали тілесні ушкодження 40-річна жінка та її син 16 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Постраждалим надано медичну допомогу, — вказано в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).