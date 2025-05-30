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Ракурс
Наслідки удару російського дрона у Білозерському, фото: Донецька обласна прокуратура

Російський безпілотник вдарив по п’ятиповерхівці на Донеччині — двоє постраждалих (ФОТО)

30 тра 2025, 10:09
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Російські загарбники сьогодні, 30 травня, о 02.30 завдали удару по Білозерському на Донеччині — безпілотник «Герань-2» поцілив у п’ятиповерховий житловий будинок.

Внаслідок влучання зайнялась пожежа, двох людей поранено. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Перебуваючи в квартирі, отримали тілесні ушкодження 40-річна жінка та її син 16 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Постраждалим надано медичну допомогу, — вказано в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Прокурори документують наслідки цинічної атаки на цивільне населення з боку представників збройних сил рф, — додали в прокуратурі.

Наслідки удару російського дрона у Білозерському, фото: Донецька обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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