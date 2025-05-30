Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский перенес День защиты детей

30 мая 2025, 10:44
999

В Україні на іншу дату перенесено День захисту дітей, який раніше щороку відзначався 1 червня.

Відповідний указ президента Володимира Зеленського № 355/2025 сьогодні, 30 травня, опублікований на сайті Офісу президента. Він набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з указом:

  • День захисту дітей «з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об'єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини» переноситься на 20 листопада — дату, на яку припадає Всесвітній день дитини;
  • втрачає чинність указ президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 «Про День захисту дітей».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров