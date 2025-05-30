Зеленский перенес День защиты детей

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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский перенес День защиты детейhttps://racurs.ua/n206680-zelenskiy-perenes-den-zaschity-detey.htmlРакурс
В Україні на іншу дату перенесено День захисту дітей, який раніше щороку відзначався 1 червня.
Відповідний указ президента Володимира Зеленського № 355/2025 сьогодні, 30 травня, опублікований на сайті Офісу президента. Він набирає чинності з дня його опублікування.
Згідно з указом:
- День захисту дітей «з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об'єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини» переноситься на 20 листопада — дату, на яку припадає Всесвітній день дитини;
- втрачає чинність указ президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 «Про День захисту дітей».
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