Зеленський переніс День захисту дітей

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n206680-zelenskyy-perenis-den-zahystu-ditey.html

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В Україні на іншу дату перенесено День захисту дітей, який раніше щороку відзначався 1 червня.

Відповідний указ президента Володимира Зеленського № 355/2025 сьогодні, 30 травня, опублікований на сайті Офісу президента. Він набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з указом: