Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: Вячеслав Чаус

Россияне сбросили с дрона взрывчатку на Черниговщине, трое раненых (ФОТО)

30 мая 2025, 13:02
999

Російські загарбники скинули вибухівку з безпілотника біля магазину в середмісті Семенівки на Чернігівщині.

В результаті поранені троє цивільних — 61-річний чоловік та жінки віком 56 і 67 років. Їх ушпиталили. Про це сьогодні, 30 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Сьогодні зранку місто перебувало під атакою FPV-дронів. Також росіяни обстріляли й інші населені пункти громади — пошкоджена будівля школи, ангари агропідприємства та автівки цивільних, — зазначив він.

За словами Чауса, за минулу добу росіяни атакували 10 населених пунктів у трьох прикордонних громадах — Семенівській, Новгород-Сіверській та Сновській. Били дронами, артилерією, запускали КАБи. У селі на Сновщині внаслідок обстрілу зайнялися будинки.

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: В’ячеслав Чаус

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров