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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: В’ячеслав Чаус

Росіяни скинули з дрона вибухівку на Чернігівщині, троє поранених (ФОТО)

30 тра 2025, 13:02
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Російські загарбники скинули вибухівку з безпілотника біля магазину в середмісті Семенівки на Чернігівщині.

В результаті поранені троє цивільних — 61-річний чоловік та жінки віком 56 і 67 років. Їх ушпиталили. Про це сьогодні, 30 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Сьогодні зранку місто перебувало під атакою FPV-дронів. Також росіяни обстріляли й інші населені пункти громади — пошкоджена будівля школи, ангари агропідприємства та автівки цивільних, — зазначив він.

За словами Чауса, за минулу добу росіяни атакували 10 населених пунктів у трьох прикордонних громадах — Семенівській, Новгород-Сіверській та Сновській. Били дронами, артилерією, запускали КАБи. У селі на Сновщині внаслідок обстрілу зайнялися будинки.

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: В’ячеслав Чаус

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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