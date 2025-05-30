Наслідки удару російського дрона у Білозерському, фото: ДСНС

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Російський безпілотник сьогодні, 30 травня, влучив у житлову п’ятиповерхівку у Білозерському на Донеччині.

Частково зруйновані квартири з третього по п’ятий поверхи. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Виникла пожежа площею 100 кв. м, яку рятувальники ліквідували, — розповіли у ДСНС. — Попередньо, під завалами можуть перебувати ще двоє осіб. Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Нагадаємо, раніше сьогодні прес-служба Донецької обласної прокуратури повідомила, що російський безпілотник Герань-2″ поцілив у п’ятиповерховий житловий будинок у Білозерському. Перебуваючи в квартирі, отримали тілесні ушкодження 40-річна жінка та її син 16 років.