Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти 30 травня знеструмили частину Запоріжжя, фото: Wikimedia Commons
У Запоріжжі російська атака знеструмила понад 13 тис. абонентів — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n206682-u-zaporijji-rosiyska-ataka-znestrumyla-ponad-13-tys-abonentiv-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні завдали удару по одному із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. В результаті спалахнула пожежа.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 30 травня, вранці повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки в обласному центі було знеструмлено понад 13 тис. абонентів.
Енергопостачання половині з них енергетики вже відновили. Наразі без світла залишаються трохи більше 6 тисяч абонентів у двох районах міста, — розповів він. — На щастя, люди під час атаки та ліквідації її наслідків не постраждали.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...